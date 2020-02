La prima al posto della retromarcia e finisce con l'auto tra le corsie del supermercato

Voleva mettere la retromarcia, invece ha ingranato la prima e partendo a tutta velocità ha sfondato uno degli ingressi di un supermercato, finendo tra gli scaffali. È successo nella mattinata di lunedì 3 febbraio a Cadegliano Viconago, comune del varesotto vicino al confine con la Svizzera.

Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori del 118 si sono trovati di fronte una scena surreale, con l'auto incastrata tra la corsia della verdura e quella degli affettati. Il conducente, un sessantenne, è rimasto ferito ma non in maniera grave. Ferita anche una donna di 73 anni, che stava facendo la spesa quando l'auto è piombata nel supermercato: trasportata in codice verde in ospedale, ha rimediato solo qualche contusione.

Il giorno prima, lo stesso supermercato – un negozio della catena Di Più che si trova lungo la statale 233 – era stato rapinato da due uomini armati che avevano fatto irruzione e si erano impossessati di un bottino da 8mila euro.