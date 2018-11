Auto impazzita travolge una scolaresca: strage di bambini

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella mattina di giovedì 22 novembre a Huludao, nella provincia di Liaoning nel nordest della Cina. Un'auto impazzita ha investito un gruppo di scolari che stavano attraversando la strada davanti a una scuola elementare.

Come riportano molti media internazionali, che citano tv di Stato cinese CCTV, il conducente è stato arrestato. I video che circolano sui social media mostrano un’auto che sbanda sulla carreggiata opposta e finisce sulla fila di bambini, alcuni dei quali vengono sbalzati sulla strada.

Dopo aver visionato il filmato in questione abbiamo preferito non pubblicarlo per via del contenuto delle immagini, troppo violente e prive di censura.