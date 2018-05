Multato perché andava a 696 km/h, va subito dalla polizia: "Ma lo sapete che auto ho?"

Quando si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità per aver sfiorato i 700km/h non ci poteva credere. Nero su bianco, sulla contestazione, c'era la velocità rivelata - 696 km/h - e il modello della sua auto: una Opel Astra.

E' successo a un automobilista belga di 32 anni, come racconta il giornale La Province. In un tratto di strada a Quiévrain, vicino al confine francese, secondo l'autovelox quell'Opel Astra correva veramente troppo... Il primo risultato della misurazione è stato di 696 chilometri orari, "corretto" però a 654,24 km/h.

Dopo aver ricevuto la contestazione, il ragazzo si è recato subito dalla polizia locale. Chiaramente si è trattato di un errore, hanno confermato gli agenti, che hanno promesso di correggere la multa.

La foto della sanzione è stata postata su Facebook sulla pagina "Perles rares de Belgique", dove è stata condivisa più di 4500 volte e ha ricevuto migliaia di commenti.