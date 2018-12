Armato di mazza da hockey si accanisce contro uno studente: la prof sviene in classe

E' entrato in aula armato di mazza da hockey e si è accanito contro uno studente minorenne e alcuni suoi amici. E’ accaduto questa mattina podo dopo le 8 in un istituto commerciale di Avigliana, nel Torinese.

Nella colluttazione sono rimasti coinvolti 4 studenti. Si tratta di tre ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Gli adolescenti hanno riportato solo qualche contuzione e sono stati medicati sul posto. A finire al pronto soccorso è stata invece l’insegnante presente in aula che è svenuta e poi è stata portata all’ospedale di Rivoli in stato di choc.

Da quanto si è appreso, l'aggressore si è vendicato per essere stato preso in giro e deriso da uno dei ragazzini aggrediti. Così, per vendicarsi, è entrato in classe è salito sul banco del "rivale" e ha iniziato a colpirlo con dei calci.

Sul posto i carabinieri della stazione di Avigliana che stanno ascoltando alcuni testimoni. I militari stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda.

L'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri dopo alcune ore. E' stato sentito nella caserma di Avigliana e, dopo neanche un'ora di interrogatorio, è stato rilasciato ma denunciato per porto di oggetti pericolosi e per percosse.