Mette il detersivo da bucato nell'acqua minerale: il marito beve, finisce male

Sembrava un incidente domestico o, al massimo, un caso di alterazione alimentare. Ma no, non lo era. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Bobbio - in provincia di Piacenza - sono intervenuti su richiesta del personale del 118 perché all’ospedale cittadino si era presentato un 62enne piacentino con chiari sintomi da avvelenamento. Cos'era successo? L’uomo, che lamentava bruciore allo stomaco e forte nausea, aveva ingerito dell’acqua minerale da una comune bottiglia presente in casa, avvertendo immediatamente un sapore strano e disgustoso.

Cerca di avvelenare il marito col detersivo nell'acqua minerale

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la vicenda. L'uomo viveva un momento di forte crisi coniugale che la moglie 59enne non accettava. E così la donna, messa alle strette dai carabinieri, ha ammesso di non accettare la decisione presa dal coniuge di separarsi e di aver volontariamente inquinato l’acqua minerale contenuta in una bottiglia presente in casa con del detersivo per il bucato.

La donna è stata denunciata per lesioni personali aggravate ai danni del coniuge convivente. Per lei è scattato anche un provvedimento d’urgenza di allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, dopo le cure del caso, è stato dimesso in tarda mattinata dall’ospedale di Bobbio.