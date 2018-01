Avvocata cacciata dall'aula perché indossa il velo islamico: "Umiliata, c'è ignoranza"

Asmae Belfakir, 25 anni, è la praticante avvocata che durante un'udienza al Tar è stata invitata dal giudice a togliere il velo, pena l'abbandono dell'aula. Per la Comunità Islamica di Bologna la decisone del giudice è "grave, inaccettabile e incostituzionale". Così commenta la vicenda il coordinatore Yassine Lafram, che tuona: "Urge che le autorità competenti facciano chiarezza. Non esistono leggi che vietano di portare il velo in un tribunale. La decisione di allontanare la praticante per il velo lede i più basilari diritti umani, nonché la libertà religiosa e personale di una giovane professionista intenta a svolgere il proprio lavoro".

"Al fine di una cronaca veritiera e attinente ai fatti - precisa Lafram - è necessario sottolineare che l'avvocata Belfakir si è presentata in aula con il cosiddetto Hijab, il velo che copre solo i capelli lasciando il volto completamente scoperto e quindi riconoscibile. Pertanto la nostra responsabile legale non ha violato nessuna norma di sicurezza".

La donna è stata intervistata da BolognaToday.

"Sono ancora molto turbata da quello che è successo - racconta Asmae - perché in tutti questi mesi di pratica forense non era mai successo niente di simile. Ho dato per scontato che il velo non alterasse l'andamento dei lavori durante un'udienza. Ero lì come praticante, ad assolvere il mio diritto/dovere di stare in Tribunale, prendere la firma, imparare".

"Oltre all'umiliazione, che passa, c'è anche ignoranza a livello giuridico sul tema perché le conseguenze sono molto gravi. Mi viene da dedurre - spiega - che allora nessuna donna musulmana possa diventare avvocata o magistrato. Per questo voglio portare avanti questa battaglia giuridica, perché penso riguardi tutte le colleghe musulmane che indossano il velo".