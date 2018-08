Azienda offre 10 posti a tempo indeterminato, ma nessuno risponde all'annuncio

Da settimane un'azienda trevigiana cerca una decina di saldatori specializzati ma nessuno risponde all'annuncio. Succede alla Steelco di Riese Pio X, come racconta a Il Gazzettino uno dei soci fondatori e amministratore delegato dell'impresa, secondo cui il problema non sta nella poca voglia di lavorare dei giovani - come in molti hanno insinuato - bensì in una generale carenza di competenze tra chi cerca lavoro nel territorio.

"Mancano tecnici e operai specializzati. Fatichiamo a trovare anche esperti di software", dice Casonato, che ha deciso di rivolgersi al quotidiano per rendere pubblico l'annuncio di lavoro nella speranza che qualche interessato - con i requisiti giusti - possa farsi avanti.

La Steelco offre contratti a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, con tutte le tutele previste dagli accordi di settore per queste tipologie di inquadramento. Previsti anche incentivi di carriera e benefit come corsi di lingua gratuiti e palestra a disposizione dei dipendenti all'interno dello stabilimento.