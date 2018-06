"Le aziende che delocalizzano vanno fermate"

La colpa delle crisi aziendali "non è solo delle aziende. Certo, quelle che delocalizzano vanno fermate. Soprattutto se hai preso fondi dallo Stato. Questo non deve essere permesso, va fermato. Ma altre aziende sono in crisi e non ce la fanno perché magari hanno crediti con la pubblica amministrazione e lo Stato non li paga".

Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

Di Maio ha poi fatto "un grande in bocca al lupo" ai candidati sindaco. "Avere sindaci M5s nei singoli comuni significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e che potranno parlare con i ministri per risolvere i loro problemi", ha sottolineato il vicepremier.