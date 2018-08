Sconto alle famiglie FreeNovax nel b&b, il titolare: "Mi batto per la libertà di scelta"

A Chiavari un gelataio scrive un cartello per avvertire che no vax e free vax non sono i benvenuti nel suo locale. Da Vitellia di Bellegra, alle porte di Roma, risponde il titolare di un b&b: "Solo per famiglie FreeNoVax: sconto dal 70 al 90%. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di scelta".

L'annuncio è stato postato sulla pagina Facebook della struttura nella mattina di mercoledì 8 agosto e nel giro di poche ore sono arrivate migliaia di commenti, come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, che ha intervistato il titolare, il signor Domenico.