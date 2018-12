"Io, Babbo Natale a domicilio, lavoro per regalare un sorriso ai più piccoli"

Carmelo Tornatore, 35 anni, fa il Babbo Natale a domicilio. Un lavoro che si è inventato, per sfuggire alla crisi e per regalare felicità ia più piccoli.

"Ho sempre lavorato nel mondo dell'animazione in discoteca, soprattutto all'Energy di Cesenatico. Come mi è venuta l'idea? Diciamo che me l'ha suggerita la mia stazza: son alto 1,90 per oltre 100 chili di peso. In più notato che gli eventi natalizi erano sempre quelli più riusciti".

Carmelo ormai fa questo da cinque anni. "Il servizio è molto semplice, i genitori o i nonni mi contattano telefonicamente o tramite Facebook. Tra la notte del 24 e la mattina del 25 entrerò in casa di tanti cesenati con il mio costume in velluto, la barba folta e il mio sacco che riempirò di regali da dare ai bambini. La gioia più grande di questo lavoro è proprio vedere il sorriso dei bambini". Carmelo è ormai davvero un professionista del settore, all'occorrenza diventa Babbo Natale anche nei centri commerciali e a scuola. Tanti gli episodi simpatici da raccontare. "L'anno scorso un bambino era felicissimo, ha detto che finalmente era arrivato il Babbo Natale vero, dopo che per tanti anni si era cimentato suo papà".