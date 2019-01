"Babbo Natale non esiste": parroco fa piangere i bimbi durante la messa della Vigilia

"Babbo Natale non esiste". Ha esordito così don Sebastiano Russo durante la messa alla Vigilia di Natale, lasciando senza parole i bambini presenti e facendo arrabbiare i genitori. E' successo a Magliano Alpi, in provincia di Cuneo, come scrive il Corriere della Sera. Dopo aver visto le lacrime e la delusione negli occhi dei figli, papà e mamme hanno deciso di scrivere al vescovo, monsignor Egidio Miragoli, per lamentarsi del comportamento di don Sebastiano, accusandolo di aver rovinato la festa ai bambini.

Il sindaco della cittadina, Marco Bailo, difende però il suo parroco:

"Adesso lo si mette alla gogna per aver semplicemente cercato di svolgere al meglio il suo lavoro: porre la figura di Gesù al centro del Natale - dice Bailo - Ha sottolineato che il vero significato del Natale non è accostabile a quello consumistico dei doni da scartare, ma alla venuta sulla Terra di Gesù, resosi uomo per portare salvezza e luce. Un concetto, fra l'altro, che il nostro parroco aveva espresso chiaramente anche sabato 8 dicembre, durante l'inaugurazione dell'albero di Natale in piazza: lì, aveva portato con sé un Gesù bambino ligneo proveniente dalla Terra Santa, ricordando al tempo stesso che l'albero con le luci è un'usanza acquisita dalla tradizione celtica, che nulla ha a che vedere con il Cristianesimo".

Don Sebastiano, 78 anni, ha confermato quanto accaduto. Il parroco ha rassegnato le proprie dimissioni ma si tratta di una decisione personale non legata a questa vicenda.