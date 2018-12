I regali sono sbagliati, bimbo chiama polizia: "Voglio denunciare Babbo Natale"

I poliziotti di Oldenburg non si erano mai trovati ad affrontare "un'emergenza" come questa. Ma hanno dimostrato prontezza, ironia e un cuore grande. "Pronto, polizia? Voglio denunciare Babbo Natale". A parlare era un bambino tedesco di nove anni, che aveva fatto richieste molto chiare e precise, impossibile confondersi, nella sua letterina a Babbo Natale e che - non avendo ricevuto tutti i giocattoli richiesti - si è sentito truffato. Ha così pensato bene di chiamare subito le forze dell'ordine per denunciare quanto era successo la notte di Natale: "Il bambino era infuriato - raccontano oggi con un sorriso i poliziotti del commissariato locale della cittadina nella Bassa Sassonia - i regali ricevuti, diceva, non c'entravano nulla con quelli richiesti".

Era una giornata tranquilla a Oldenburg, gli agenti avevano qualche minuto libero e così sono simpaticamente stati al gioco e si sono recati all'indirizzo da cui era partita la chiamata, a casa del bambino nella zona di Zetel. Nonostante l'imbarazzo dei genitori del piccolo, gli agenti hanno finto di approfondire la vicenda, facendo qualche chiamata. Hanno poi comunicato al bambino che probabilmente Babbo Natale aveva confuso la sua lista con quella di qualcun altro, probabilmente anche a causa della vecchiaia. La spiegazione sembra aver convinto il piccolo, che se n'è fatto una ragione e ha ringraziato i poliziotti.