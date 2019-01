Baby calciatore eroe: l'avversario sviene, a 12 anni Cristian gli salva la vita

Ha visto il compagno della squadra avversaria accasciarsi a terra e, mentre gli altri baby giocatori restavano impietriti dalla paura, Cristian Fernandez ha saputo mantenere il sangue freddo, gli si è avvicinato e gli ha salvato la vita.

Da giorni in Spagna si parla di questo piccolo eroe e del suo coraggio durante la partita tra Medina Balompié e il San Fernando CD. Cristian ha appena dodici anni e grazie a lui il suo coetaneo Jesus Ochoa è ancora vivo. Il ragazzino, quando ha visto accasciarsi a terra durante la partita l'avversario del Medina, gli si è avvicinato senza paura, lo ha girato e gli ha tirato fuori la lingua perché non soffocasse. Poi ha aspettato al suo fianco che arrivassero i medici.

Il ragazzino ha raccontato in un'intervista a Deportes Cuatro di aver agito con sicurezza perché aveva lo aveva già visto fare in un caso simile in una partita da Fernando Torres.