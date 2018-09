Bacheca Cgil in frantumi, Rifondazione denuncia raid fascista ma era una pallonata

Sembrava un blitz di stampo fascista, invece era una pallonata. A Chiaravalle il tiro maldestro di un bambino ha mandato in frantumi il vetro della bacheca della Cgil in piazza Risorgimento. Il caso però ha voluto che proprio su quella bacheca campeggiasse, in bella mostra, un manifesto della campagna "Mai più fascismi".

Tanto è bastato, racconta AnconaToday, per innescare una mini bagarre politica con tanto di prese di posizioni e comunicati, in poche ore smentiti dalla stessa Cgil e dal sindaco Damiano Costantini. Il primo a denunciare il fatto è stato l'ex vicesindaco Antonio Moscatelli. Poi è stata la volta dell'Anpi. Rifondazione Comunista, infine, ha parlato di "gesto sicuramente voluto visto che nessun’altra delle bacheche vicine ha subito alcun danno".

Tanto rumore per nulla. Non si trattava infatti di atto intimidatorio, come qualcuno ha suggerito in un primo momento, ma di una semplice pallonata. Secondo il sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini, il papà del bimbo si è infatti già presentato in comune offrendosi di ripagare il danno. "L’antifascismo è un valore sancito nella nostra Carta Costituzionale che va perseguito attraverso l’educazione e la consapevolezza e non va sbandierato o (peggio ancora) cavalcato per ottenere visibilità e consenso" ha detto il primo cittadino.

E la stessa Cgil ha parlato di "futili polemiche e allarmi" spiegando che "la fretta, soprattutto nel giudizio (oltre che nel calciare palloni) è cattiva consigliera. L’urgenza di denunciare serpeggianti e violenti fascismi ha fatto dimenticare agli autori che i fatti vanno prima verificati e poi commentati".