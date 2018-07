Partecipa al Pride e bacia un uomo: musulmano minacciato di morte

"Allah loves equality" ("Allah ama l'uguaglianza") si legge sul poster che Wajahat Abbas Kazmi, regista pakistano di trentadue anni e attivista del mondo Lgbt, ha portato con sé al gay Pride di Milano.

Ma da giorni per il suo impegno a favore dei diritti degli omosessuali, Wajahat sta ricevendo insulti e minacce di morte, scrive Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday.

Durante il pride il regista 32enne è stato immortalato mentre bacia un ragazzo, Ziyad, che mostra la bandiera del "suo" Marocco, nazione in cui ancora oggi essere omosessuali è considerato reato. Da quel momento - denuncia l'associazione "Il grande colibrì", di cui il regista è cofondatore - il giovane è finito nel mirino di chi ha visto nel suo gesto una provocazione”.

"Kazmi - spiegano dal gruppo - è stato vittima di messaggi di incitamento all’odio ed è stato oggetto di numerose minacce di morte in più lingue. L’associazione ha immediatamente preso provvedimenti per sporgere denuncia presso le autorità competenti e ha provveduto a contattare la Rete Lenford - associazione di avvocati a difesa delle persone Lgbt - per perseguire con azioni legali le persone autrici di minacce di morte e messaggi di calunnia e diffamazione".

È necessario enfatizzare - la solidarietà de Il grande colibrì - che Wajahat non è solo, ma è parte di una collettività che crede nel suo messaggio e che non accetterà passivamente vessazioni e minacce omo e islamofobe, specialmente se rivolte ai suoi membri".

Accanto a Kazmi - che ha raccontato la sua storia di musulmano omosessuale anche in un film documentario - è scesa in campo anche l'Arcigay Milano.

"Da anni riconosciamo il valore e la forza del messaggio portato avanti da Kazmi, e nei modi possibili abbiamo dato il nostro supporto. In questo momento - si legge in una nota dell'associazione - vogliamo ribadirgli la nostra vicinanza, perché è essenziale, e in questo momento ancor di più, sentirci tutti coinvolti e accomunati in un percorso di civiltà e rispetto".