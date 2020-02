Badante alla guida con tasso alcolico "da record": si schianta mentre va a comprare altro vino

Nonostante avesse già una notevolissima quantità di alcol in corpo, si era messa alla guida con l'obiettivo di andare a prendere altro vino. Ora una badante è nei guai fino al collo. Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro il cancello di una cantina, che stava raggiungendo proprio per comprare qualche bottiglia. La donna, una 48enne di nazionalità romena, che lavora come badante, è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Pianiga (Venezia), incidente con alcol test da record: denunciata badante

La badante stava guidando con una destinazione ben precisa: la cantina sociale di Pianiga (Venezia). L'auto ha però urtato il cancello. I militari, intervenuti per prestarle soccorso, martedì nel tardo pomeriggio, l'hanno sottoposta al test dell'etilometro scoprendo che aveva guidato con un tasso alcolemico di 3,33 grammi per litro di sangue (il limite previsto dal codice della strada è di 0,5). Quasi sette volte il limite consentito. L'auto è stata sequestrata: per la donna la giornata è finita con una denuncia.