La scommessa di Balotelli (persa): duemila euro a un uomo che si lancia in mare in moto

Mario Balotelli, centravanti dell'Olympique Marsiglia, si è reso protagonista di una discussa vicenda, questa mattina, a Napoli. L'ex attaccante del Milan e della Nazionale avrebbe pagato duemila euro per una scommessa persa nei dintorni del porto: un uomo ha allora guidato una vespa, seminudo, facendola volare in mare mentre era in sella.

"La vespa è stata recuperata", ha poi spiegato Balotelli. Il video è tratto dal canale Instagram del calciatore.