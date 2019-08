Bimba di dieci anni assumeva cocaina: la scoperta shock in ospedale

A dieci anni finisce in ospedale per una crisi di nervi e dagli esami risulta che aveva assunto cocaina. È la vicenda scioccate raccontata dalle pagine del quotidiano lombardo Il Giorno. La bambina, originaria di Vimercate, viene da una famiglia italiana, senza storie di droga alle spalle, con qualche problema ma nulla che potesse far pensare una cosa del genere.

Dalle analisi cliniche, scrive Il Giorno, è emerso che “la bambina, che aveva cominciato fumando spinelli – gli esiti parlano chiaro – era già passata alla cocaina”. Ne avrebbe fatto “un uso sporadico ma sufficiente a lasciare una nitida traccia sulla carta del referto e nella sua fragile psiche”.

Shock in Brianza: bambina faceva uso di droghe e cocaina

La bambina ha raccontato ai medici di passare lunghi pomeriggi da sola, poiché entrambi i genitori sono spesso fuori per lavoro. Pe riempire quelle ore, la piccola avrebbe iniziato a uscire di casa da sola, con in tasca i soldi della paghetta, fino all’incontro con qualche spacciatore, che non si è fatto nessuno scrupolo davanti all’età della bambina, la quale però non ha voluto dire nulla sull’identità dei criminali, probabilmente per paura.

Dopo il ricovero, la bambina è stata trasferita in una comunità di minori, dove si sta curando.