Ragazzina disabile di 13 anni muore in auto: era stata lasciata per cinque ore sotto il sole

Una bambina di tredici anni, disabile, è morta dopo essere stata lasciata per cinque ore chiusa in auto sotto al sole a Ruffin, Colleton County, nella Carolina del Sud. La polizia ha arrestato per questo la madre della piccola Cristina, la 49enne Rita Pangalangan, e il suo compagno del momento, il 41enne Larry King. Entrambi sono accusati di omicidio.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso Pangalangan e King lasciare la ragazzina nel veicolo parcheggiato nel vialetto di fronte casa di quest’ultimo, dove poi è morta.

Secondo l’accusa, La donna e il compagno sarebbero usciti per controllare la 13enne soltanto due volte, la prima soltanto verso 12.15 di lunedì 5 agosto, più di un’ora dopo averla lasciata in auto, e la seconda quasi tre ore dopo. A quel punto, hanno raccontato, si sono accorti che il veicolo era chiuso e quindi hanno deciso di rientrare in casa a cercare un altro mazzo di chiavi. Quando ormai si erano già fatte le 16.15, la coppia è tornata ad aprire la macchina e ha trovato la ragazzina, la quale secondo la polizia non era in grado di badare a se stessa, che non respirava più.

Quando sono arrivati i paramedici ormai per la 13enne non c’era più nulla da fare. Per far luce sulle cause della morte della ragazzina è stata disposta l’autopsia. Secondo la Mayo Clinic, l’organizzazione non-profit per la pratica e la ricerca medica, l’esposizione a temperature estremamente alte può far salire la temperatura corporea a livello molto pericolosi, causando infarto, danni agli organi interni e morte. Nel veicolo lasciato al sole, probabilmente senza aria condizionata, la temperatura potrebbe essere salite di ben quaranta gradi oltre quella esterna.