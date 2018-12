Maria Teresa scrive alla regina Elisabetta: la risposta arriva il giorno del suo compleanno

Una bambina di 9 anni di Sant'Ilario (Reggio Emilia) ha scritto una lettera alla regina Elisabetta e, nel giorno del suo compleanno, ha ricevuto una risposta.

Come racconta alla Gazzetta di Reggio la maestra della bambina, alunna di una classe quarta della scuola primaria "Italo Calvino" di Calerno, la piccola Maria Teresa ha iniziato a incuriosirsi su Sua Maestà dopo aver letto in classe il romanzo "GGG" di Roald Dahl, nel quale a un certo punto viene chiamata in causa proprio la regina d'Inghilterra.

Dopo aver frequentato anche un corso d'inglese, la bambina ha voluto scrivere una lettera alla sovrana, esprimendo il desiderio di incontrarla e di scriverle ancora. Questo è successo agli inizio della scuola e la maestra ha provveduto a spedire la lettera.

Qualche giorno fa, inaspettatamente, è arrivata una risposta, firmata da una delle dame di compagnia della regina Elisabetta.

Dear Maria,

La Regina desidera che io ti scriva per ringraziarti per la tua lettera e per i disegni che le hai mandato.

Sua Maestà ha pensato che fosse molto carino da parte tua e, nonostante non possa risponderti di persona, poiché riceve centinaia di lettere ogni giorno, è stata felice di sapere del tuo interesse per la Royal Family.

Ti lascio alcune informazioni che spero ti facciano piacere e ti ringrazio ancora una volta per aver scritto

La risposta dall'Inghilterra è arrivata proprio nel giorno del compleanno di Maria Teresa, rendendolo quindi ancora più speciale. "È stata una sua idea – ha concluso la maestra Sonia – E abbiamo pensato di far conoscere questa storia perché l’entusiasmo, come i sogni, vanno assecondati".