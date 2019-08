Bambina corre e sale sul palco durante l'udienza del Papa: la reazione di Francesco

Fuori programma in Aula Paolo VI. Durante l’udienza generale di oggi di Papa Francesco, a metà circa della catechesi, una bambina con lunghi capelli neri e una maglietta fucsia è salita sul palco e si è messa a correre, a più riprese per tutta la durata dell’udienza, passando davanti al Papa, quasi per renderlo partecipe della sua particolare "coreografia".

"Lasciala tranquilla, Dio parla con i bambini", sono state le parole del Pontefice rivolte alla mamma che cercava inizialmente di bloccare lo slancio della piccola.

Qui sotto, il video di Tv2000 con le parole del Papa e l'inatteso fuori programma.