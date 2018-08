"Aiutiamo la ricerca": l'appello per Anna, la bimba-pesciolino

Anna è una bambina di quattro anni, costretta da una rara patologia, l'ittiosi lamellare, a trascorrere gran parte della sua giornata in acqua o distesa su un lettino mentre la mamma le spalma una crema speciale. Una malattia genetica che rende la pelle perennemente secca e ne cancella l'elasticità fino a farla screpolare a tal punto, da creare delle vere e proprie fessure. Per questo motivo, come raccontato in un articolo di di Andrea Pirante sul Corriere del Veneto, la piccola deve mantenere il suo corpo idratato con l'utilizzo di prodotti specifici. Un 'male' poco diffuso, che in Italia conta una ventina di casi tra i bimbi sotto i 10 anni, che diventano circa 300 se si aggiungono anche gli adulti.

A parlarne sul Corriere del Veneto è stata la mamma di Anna, Alessandra Colabraro, 46enne avvocato di Jesolo, membro del consiglio direttivo dell’Unione ittiosi (Uniti), l’unica associazione italiana a occuparsi di questa rara patologia: “I casi sono troppo pochi per convincere le aziende farmaceutiche a investire nella ricerca di una cura. Noi ci siamo dovuti trasferire in Austria, perché qui c’è meno caldo che in Italia, e quindi mia figlia può condurre una vita quasi normale, giocare, andare all’asilo e, in futuro, magari fare dello sport all’aria aperta”. Proprio il caldo è un nemico in più per le condizioni della piccola Anna, infatti l'ittiosi lamellare 'blocca' la produzione di un enzima vitale per la barriera cutanea e la costruzione della pelle, provocando un ispessimento della pelle che aumenta la disidratazione e il surriscaldamento di chi ne è affetto.

La mamma di Anna ha lanciato un appello affinché la storia della sua bimba venga diffusa il più possibile, in modo per diffondere la conoscenza di questa rara malattia e di aiutare la ricerca di Heiko Traupe, un professore dell’Università di Munster considerato un luminare nel settore delle malattie rare della pelle: “Da molti anni – spiega sul Corriere Alessandra Colabraro - Traupe e la sua equipe di scienziati dermatologi e biologi stanno cercando una terapia per questa forma di ittiosi. Ebbene, hanno scoperto una nano-tecnologia sintetizzata in una crema, in grado di collocare l’enzima mancante nel punto esatto in cui è necessario, ripristinando così tutti i malfunzionamenti della pelle

Un appello accolto da alcuni vip, come Panariello e Fiordaliso, che hanno condiviso alcuni video sui loro profili Facebook. Inoltre, per chi volesse fare delle donazioni, è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe al seguente indirizzo web. Un modo per aiutare la piccola Anna e tutti i bimbi-pesciolino, come vengono soprannominati.