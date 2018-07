Figlioletta scomparsa, il dolore del papà: "Non può essere sparita nel nulla, è stata rapita"

Iushra, ragazzina autistica di 11 anni, è scomparsa il 19 luglio scorso a Serle, sull'Altopiano di Cariadeghe, in provincia di Brescia. Suo padre, Gazi Mohamed Liton, per la prima volta ha parlato di rapimento: "Se nel bosco non c'è, non può essere sparita. E allora sono convinto che qualcuno l'abbia presa, che qualcuno l'abbia portata via". L'uomo, scrive BresciaToday, ha deciso di continuare a cercarla anche da solo, mentre a casa la giovane moglie Khanam e i loro altri tre figli aspettano buone notizie.

Anche la madre in un'intervista concessa a Il Giorno aveva parlato di un possibile rapimento: "Non so dove sia, ma credo sia con qualcuno". Sono passati tanti giorni e della bambina purtroppo nessuna notizia. Nessuna traccia su tutto l'Altopiano, perlustrato da cima a fondo. Negli oltre dieci giorni di ricerche senza sosta più di 1500 persone hanno lavorato (anche di notte) per cercare di ritrovare, sana e salva, la piccola Gazi Zannatul Iushra. Classe 2006, compirà 12 anni a dicembre: quel giorno era in gita insieme a un'altra dozzina di ragazzi disabili, e con loro gli operatori di un'associazione.

In questi giorni sono stati diffusi gli identikit della bambina, distribuiti dai vari enti (il Comune di Serle in primis, e poi la Protezione Civile, e altri) nella speranza che qualcuno possa ancora avvistarla. Indossava una maglietta gialla a fiori, fuseaux rosa, scarpe da ginnastica blu. "Se si avvista – si legge nel volantino – non chiamarla, non avvicinarsi ma cercare di far sì che sia lei ad avvicinarsi. Attenzione. Quando la bambina è stanca si sdraia e sta ferma".