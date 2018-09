Dramma al passaggio a livello: treno travolge cargo bike, morti quattro bambini

Quattro bambini sono rimasti uccisi un incidente questa mattina in seguito a uno scontro avvenuto a un passaggio a livello tra un treno e una "cargo bike".

Il dramma a Oss, a circa 100 chilometri a sudest di Amsterdam, come scrive De Telegraaf. Le cargo bike sono biciclette progettate per trasportare carichi e in Olanda sono usate spessissimo dai genitori per portare i figli piccoli. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna.

Een vreselijke aanrijding met een bakfiets op het spoor bij station West in Oss. De politie meldt dat er 4 kinderen zijn omgekomen. Ook zijn een volwassene en een kind zwaargewond geraakt. pic.twitter.com/BDpXRYjiWJ — Eva de Schipper (@evadeschipper) 20 settembre 2018

Secondo quanto riferisce De Telegraf, la cargo bike era guidata dalla donna, che stava accompagnando i bambini in diverse scuole della zona.