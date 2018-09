Avvelenamento da cibo dopo una festa: 100 bambini ricoverati in ospedale

Almeno cento bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di un sospetto avvelenamento da cibo. Succede nello stato indiano di Bihar, nel villaggio di Pathai, che si trova nel distretto di Begusarai.

I bambini, che hanno un'età compresa tra 5 e 12 anni, hanno lamentato dolori allo stomaco e vomito dopo aver ingerito cibo in un evento religioso nella serata di lunedì. Durante la notte sono stati tutti ricoverati. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Un'inchiesta è stata aperta su quanto accaduto, ha fatto sapere un esponente della sanità locale, come riporta l'agenzia Xinuha.

Nel 2013 un drammatico precedente

Nel 2013, sempre nello Stato di Bihar, 23 studenti sono morti e decine sono rimasti intossicati a causa di un avvelenamento da cibo per aver mangiato i pasti della mensa scolastica contaminati con del pesticida. Il caso aveva sollevato molto scalpore e nella zona erano scoppiati diversi disordini.