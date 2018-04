Pallidi, affamati e infreddoliti: nelle scuole più povere i bambini costretti a rubare il cibo della mensa

Oliver Twist è tornato? La Bbc denuncia come in diverse parti di Inghilterra e Galles nelle scuole ci siano seduti tra i banchi bambini denutriti, che si riempiono le tasce con il cibo preso dalla mensa, pallidi, affamati e infreddoliti. Il problema è stato sollevato da diversi presidi a capo di istituti in zona ad alto di povertà, nel corso di una conferenza del sindacato nazionale a Brighton.

"I bambini si riempiono le tasche di cibo. In certi sistemi questo potrebbero essere visto come un furto. Per noi è sopravvivenza", dice Lynn, preside di una scuola in Cumbria. Molti bambini vengono a scuola con gli stessi abiti per più giorni, perché magari hanno solo quelli, e mentre sono in palestra a fare ginnastica la scuola provvede a lavare e asciugare quei vestiti. "Non possiamo permettere che i bambini vengano stigmatizzati perché i loro abiti sono sporchi".

"Ci sono tante famiglie che seguiamo e sappiamo che quei bambini arriveranno a scuola già affammati. Alle 9.30 sono già stanchi", racconta un'altra, la cui scuola fornisce pacchi di cibo e vestiti a chi non ne ha. Altri istituti si organizzano per fornire pasti caldi ai bambini.

"Ognuno di questi problemi ha a che fare con la povertà in cui questi bambini vivono", dice un altro preside. "E' negligenza, perché loro e loro famiglie non hanno abbastanza denaro per permettersi cibo, riscaldamento, persino le lenzuola per i letti".

Alison Garnham, amministratore delegato del Child Poverty Action Group, dichiara: "Con nove bambini ogni 30 in classe che si trovano al di sotto della soglia di povertà ufficiale, è tempo di ricostruire la rete di sicurezza per queste famiglie in difficoltà".