Otto bambini sono stati uccisi da un fulmine: "Giocavano sotto la pioggia"

Almeno 9 persone, tra cui 8 bambini, sono rimaste uccise dopo che un fulmine ha colpito un villaggio rurale nello stato indiano del Bihar: secondo quanto riportano i media locali al momento dell'incidente i bambini stavano giocando sotto la pioggia. Sulla scia di questo disastroso incidente, il Primo Ministro ha annunciato il riconoscimento alle famiglie di un aiuto pari a 5mila dollari ai parenti delle vittime.

"Sono scioccato dall'incidente nel villaggio di Dhanpur - scrive Shandilya Giriraj Singh - in cui 9 persone sono morte e 13 sono rimaste gravemente ferite"

काशीचक प्रखंड के धानपुर ग्राम, नवादा में वज्रपात की घटना से स्तब्ध हूँ, इस घटना में दलित परिवार के 9 लोगो की मृत्यु हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द से जल्द स्वास्थ्य हो और हताहत हुए लोगो के परिवारों को सहनशक्ति प्रदान करें। — Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) 19 luglio 2019

I fulmini sono una delle principali cause di decessi durante l'estate in India: stime governative parlano di oltre 30mila morti nell'ultimo decennio. Va ricordato come da giugno a settembre l'Asia meridionale sia caratterizzata dalla stagione dei monsoni e alcune località sono purtroppo tristemente note per la particolare intensità dei fenomeni temporaleschi, tanto che sono diffuse leggende legate a cosiddetti sciamani capaci di controllare le tempeste.

Nell'ultimo weekend nella stessa area la protezione civile dello stato Patna avrebbe contato ben 39 vittime tra agricoltori e senzatetto costretti all'aria aperta durante le tempeste, mentre in tutta l'India, più di 250 persone sono state uccise in tempeste e inondazioni dall'inizio di luglio.