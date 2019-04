Da sei anni tutti i giorni accompagna a scuola il compagno disabile portandolo sulle spalle

Da sei anni, ogni mattina, Xu Bingyang va a prendere il compagno di classe disabile Zhang Ze e lo accompagna a scuola, portandolo sulle spalle. “Sono più grosso di lui, se non lo avessi aiutato io, non lo avrebbe fatto nessuno”, ha raccontato Xu ai media cinesi che hanno raccontato la storia.

I due ragazzi, entrambi dodicenni, vengono dalla città di Meishan, nella provincia occidentale di Sichuan. Zhang è affetto da miastenia gravis, una patologia autoimmune caratterizzata da debolezza muscolare che non gli permette di camminare. Xu fa tutto per lui: non solo lo accompagna ogni giorno a scuola, ma lo aiuta anche a mangiare, a fare i compiti e ad andare in bagno.

Prima ad aiutare Zhang c'era anche un altro ragazzo, che però dopo un po' ha dovuto smettere perché si era lamentato di non avere abbastanza tempo per studiare. "Per anni invece Xu ha continuato ad aiutarlo e non si è mai lamentato, né con gli insegnanti né con i compagni di classe", ha raccontato uno dei docenti dei ragazzi, aggiungendo che Xu è un ragazzo molto maturo, alla mano e studioso, il quale non si è mai vantato troppo di quello che fa, tanto che nemmeno la madre all'inizio era a conoscenza del suo impegno per aiutare Zhang.

“Xu è il mio migliore amico. Ogni giorno studia, parla e gioca con me. Devo ringraziarlo per essersi preso cura di fino ad oggi”, ha detto Zhang.