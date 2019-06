Bambino di due anni precipita dal nono piano: "Un miracolo, così si è salvato"

"E' un miracolo", ha commentato la polizia, come si legge su Le Parisien. Un bambino di due anni è caduto dal nono piano di un palazzo a Parigi, nel quartiere di Belleville, e se l'è cavata senza neppure una frattura. Trenta metri di caduta libera per il piccolo Adam, dalla finestra di una casa popolare, poi la corsa in ospedale con scorta di motociclette.

Gli accertamenti del personale sanitario hanno mostrato che non c'è nulla di rotto: l'unico dolore che il bimbo lamenta è al livello della milza. I medici hanno comunque accertato che non c'è nulla di preoccupante. Secondo la testimonianza dei genitori alla polizia, il piccolo era da solo nella sua cameretta quando ha deciso di salire sopra un mobile per affacciarsi alla finestra, che in quel momento era aperta.

Adam si è sporto ed è precipitato nel vuoto sul lato del cortile, fortunatamente sopra alberi e cespugli, che hanno attutito la caduta del piccolo salvandogli la vita.