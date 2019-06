Bimbo scende dal passeggino e distrugge opera d'arte da 50 mila euro

Ricorderanno a lungo in famiglia la giornata trascorsa ad ammirare le opere d'arte moderna di una celebre fiera del settore; probabilmente non con un sorriso. Un bimbo di tre anni ha distrutto un'opera d'arte esposta ad Art Basel, una delle fiera d'arte contemporanea più importanti al mondo, con opere quotate anche 20 milioni di dollari. Si tratta di una enorme mosca filigranata del valore di 50mila euro, che il bimbo, figlio di una visitatrice, ha pesantemente danneggiato. L'incidente, avvenuto a Basilea, è raccontato nei dettagli dalla Bild.

L'opera distrutta era dell'artista di Duesseldorf Katharina Fritsch. A quel che si apprende il piccolo, dopo essere sceso dal passeggino, l'ha raggiunta e l'ha letteralmente sfasciata. La madre non ha potuto fare altro che lasciare i propri dati personali: il conto del danno - a meno che non intervengano le compagnie assicuratrici, e non è chiaro se possano farlo o meno in questo caso - le verrà recapitato direttamente a casa.