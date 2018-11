Bimbo dona i soldi del suo compleanno per la Val di Fiemme devastata dal maltempo

I vigili del fuoco volontari di Cavalese in Val di Fiemme si sono visti recapitare una busta con dentro una letterina e una decina di euro: il dono di Edoardo, un bimbo di 6 anni originario di Mantova ma con i boschi del Trentino nel cuore. Il piccolo, aiutato dai genitori, ha voluto infatti aiutare così la Val di Fiemme duramente colpita dall'ondata di maltempo delle scorse settimane, dove è solito trascorrere le vacanze con la famiglia, come poco tempo fa ha fatto il suo quasi coetaneo Achille, che dopo aver visto le foto dei boschi bellunesi devastati dal maltempo, ha mandato al sindaco di Rocca Pietore una banconota da 5 euro.

"Ciao mi chiamo Edo, ho quasi 6 anni e io e il mio papà vogliamo aiutarvi", ha scritto Edoardo sul disegno con un bel paesaggio che raffigura un bosco verde, il sole, l'arcobaleno che torna a splendere dopo il maltempo e un cuore rosso con la scritta 'Fiemme'.

Il papà di Edoardo ha spiegato poi in una lettera, pubblicata dal sito di TgCom24, "Mio figlio guardando la Tv ha visto il gesto del piccolo Achille e ha voluto pensare a voi, alla valle che ama, come me. Il 27 novembre compirà 6 anni e avendo ricevuto qualche 'mancetta' in anticipo vuole fare un piccolo gesto per voi che fate un lavoro straordinario".

La lettera ha commosso i vigili del fuoco volontari di Cavalese. "Sono piccole cose ma che ripagano di ogni sforzo, soprattutto quando attestati di stima del genere arrivano dai bambini, con la loro spontaneità", ha detto il comandante Andrea Debertol che presto ringrazierà di persona il piccolo Edo.