Rimproverato perché gioca con una bambola, la risposta del piccolo Giovanni conquista tutti

I bambini sono spesso più avanti degli adulti. Lo dimostra una storia raccontata su Facebook dalla pagina "Guida senza patente", creata da due genitori, Dainele Marzano e la moglie Mickol Lopez. Protagonista è il piccolo Giovanni, 6 anni. A un anziano che lo ha rimproverato perché giocava con Cicciobello, il bambino ha dato "una risposta da Oscar", secondo il racconto.

Me lo immagino già uno degli uomini della vecchia generazione cresciuto con l'idea che commuoversi, lavare i piatti, prendersi cura della casa ma soprattutto prendersi cura dei propri figli, cambiargli i pannolini renda l'uomo meno virile e meno uomo. Giovanni lo guarda negli occhi e non si scompone e regala una risposta da Oscar: 'Sono il papà mica la mamma!'. Il bambolotto è suo figlio e si chiama Mario".

"Giovanni non lo sa che con una semplice risposta sta rendendo il mondo un posto più bello. La sua saggezza ha tanto da insegnare a chi probabilmente si crede più saggio. In un attimo non è sbagliato quello che fa ma quello che gli viene chiesto. Avanti Giovanni sarai un grande papà e un grande uomo. E sicuramente hai dei grandi genitori", conclude il post.

Sotto al post, diventato in breve tempo virale e condiviso da migliaia di persone, numerosi utenti hanno commentato raccontando di aver vissuto esperienze simili. Si va dall'edicolante che si stupisce del bambino di due anni che si fa comprare felice le figurine di My Little Pony al caso di uno sconosciuto che se la prende con i genitori e chiede "ma non avete soldi per comprare dei giocattoli da maschio a sto povero bambino", per non parlare di chi ha da ridere se una bambina gioca con camion dei pompieri ed escavatori anziché Barbie e cucine in miniatura.

"Guida senza patente" (che è diventato anche un libro pubblicato da Augh Edizioni) raccoglie le esperienze e le impressioni di Daniele Marzano e sua moglie, genitori di due bambini piccoli.