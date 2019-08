A 8 anni ruba la Golf dei genitori e va (di notte) a 140 all'ora in autostrada: poi si sente male

Incredibile ma vero: lo racconta la polizia stessa e la notizia fa il giro del mondo. Ne parla persino la BBC. Un bambino di otto anni in Germania ha rubato la macchina dei suoi genitori per un giro in autostrada a 140 km all'ora.

A 8 anni guida a 140 km all'ora in autostrada in Germania

Il bambino è stato trovato sull'autostrada A44 la mattina presto, in direzione Dortmund, nel land Renania Settentrionale-Vestfalia. Aveva acceso le luci di emergenza e aveva anche piazzato un piccolo triangolo di sicurezza qualche metro dietro la macchina. La madre del bambino aveva informato la polizia a mezzanotte e 25 minuti ora locale che il figlio era scappato alla guida della Volkswagen Golf della famiglia, da casa sua nella città occidentale, di Soest. Il piccolo nonostante l'età è un vero e proprio pilota provetto: aveva già guidato auto su terreni privati, secondo quanto è emerso, e si divertiva spesso su autoscontri e go-kart.

"Volevo solo guidare un po'", ha detto agli agenti

All'una e un quarto la madre ha richiamato le forze dell'ordine dicendo loro di aver ritrovato suo figlio sulla A44 in direzione di Dortmund. Il bambino si sarebbe fermato quando il giro "a tutta velocità" lo ha fatto sentire male. Quando gli agenti sono arrivati ​​sul posto, il ragazzo sarebbe scoppiato a piangere. Nessun danno a persone o cose durante l'escursione a tarda notte, come conferma la polizia. "Volevo solo guidare un po'", ha detto in seguito agli agenti che, increduli, lo hanno interrogato.