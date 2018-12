Bimbo investito da moto della stradale, Mattarella: "Ti firmo il gesso, vieni al Quirinale"

Non è grave il bambino investito da una moto della polizia stradale che stava aprendo la strada per il passaggio del presidente Mattarella, in visita a Firenze.

Il poliziotto stava lavorando nell'ambito della visita del presidente ma non faceva parte della scorta. Secondo la ricostruzione della stradale, scrive La Nazione, la moto è passata regolarmente con il semaforo verde e ha investito il tredicenne che attraversava l'incrocio in viale Morgagni.

Ricoverato all'ospedale Meyer, il piccolo ha ricevuto anche la visita del presidente Mattarella, che si trovava proprio nell'ospedale pediatrico per incontrare il personale e i piccoli pazienti nell'ambito della sua visita a Firenze.

"Quando mi faranno il gesso mi metterà una firma, Presidente?", ha chiesto il bambino. "Certo...e ti inviterò presto al Quirinale", è stata la risposta di Mattarella.