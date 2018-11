Scrive una cartolina al papà "in paradiso" e riceve una risposta incredibile

Un bambino scozzese di sette anni ha scritto una cartolina di compleanno al papà, morto quattro anni fa, e ha ricevuto una lettera dalla Royal Mail con l'assicurazione che il biglietto è stato consegnato "in paradiso".

Teri Copland, la mamma del piccolo Jase Hyndman, ha condiviso su Facebook uno foto della letterina scritta dal figlio e la risposta su carta intestata ricevuta dal servizio postale, autore di questo piccolo gesto di solidarietà e generosità.

Jess ha imbucato la cartolina, senza francobollo, scrivendo semplicemente: "Caro signor postino, potresti portare in paradiso i miei auguri di compleanno a papà? Grazie". Un messaggio del genere ovviamente non è passato inosservato e all'ufficio postale hanno deciso di attivarsi.

Un paio di settimane dopo, infatti, la famiglia di Jess ha ricevuto una risposta ufficiale, firmata da uno dei manager della Royal Mail, con l'assicurazione di aver consegnato la sua cartolina al papà in paradiso.

"E' stato difficile evitare le stelle e altri corpi galattici per arrivare fino in paradiso. Tuttavia sappi che questa lettera così importanti è stata recapitata. La prorità della Royal Mail è di consegnare con successo la posta dei nostri clienti e so quanto quella cartolina fosse importante per te. Continuerò a fare di tutto per assicurarti che (le tue lettere, ndt) saranno sempre consegnate fino in paradiso"

Il post Facebook con il quale Teri Copland ha condiviso questa storia è diventato virale e in poco tempo è stato condiviso più di 250mila volte.

"Non riesco a immaginare l'emozione di mio figlio nel sapere che la sua cartolina è arrivata fino al papà... Non era necessario farlo, sarebbe stato facile ignorarlo, ma il fatto che abbiate deciso di impegnarvi per questo bambino che non avete mai visto è una cosa così bella", ha scritto Teri Copland che ha ringraziato la Royal Mail: "Mi avete restituito fiducia nell'umanità".