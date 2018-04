Bimbo esce dal coma mentre gli stanno staccando la spina, due anni dopo sconfigge il cancro

Due anni fa il piccolo Dylan Askin era in un letto d'ospedale, in coma. I medici erano convinti che non sarebbe mai potuto guarire ed erano pronti a staccare la spina al macchinario che lo teneva in vita. Invece il bimbo si risvegliò proprio quando i dottori del Royal Hospital di Derby stavano per interrompere i supporti vitali.

A notare i segni di attività cerebrale sulle macchine furono i genitori di Dylan, che urlarono subito ai medici di fermarsi. Dylan si svegliò dal coma e, dopo un periodo di cure, potè tornare a casa.

Il giorno di Natale nel 2015 Dylan era stato portato d'urgenza all'ospedale di Derby perché non riusciva a respirare. I suoi polmoni erano collassati e i medici gli diagnosticarono un tipo molto raro di cancro, l'istiocitori a cellule di Langerhans. La situazione precipitò quando il bambino contrasse una polmonite batterica, entrando in coma. Sembrava non ci fossero più speranze e il venerdì santo del 2016 i medici erano pronti a staccare la spina. Invece Dylan si è ripreso improvvisamente e il giorno di Pasqua le sue condizioni erano già nettamente migliorate. I dottori lo hanno tenuto in ospedale per alcune settimane, finché non ha terminato la cura per il cancro, sconfiggendo la malattia.

"Non sono molto religiosa, ma credo che davvero sia stato un miracolo. Quando l'ho raccontato a nostro figlio più grande, lui ha detto: 'Ha fatto come Gesù', perchè aveva appena imparato la storia a scuola", ha raccontato la madre di Dylan al Daily Mail.