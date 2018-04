Bimbo dona i propri risparmi al medico che ha guarito la mamma dal cancro: "Per la ricerca"

Quarantacinque centesimi. A tanto ammontavano i risparmi di Giovanni, cinque anni, consegnati in una busta a Pietro Caldarella, vicedirettore dello Ieo (Istituto europeo di oncologia) di Milano. "Sono per la ricerca", ha detto Giovanni, per ringraziare il medico e il centro di aver curato sua mamma.

L'oncologo ha raccontato tutto in un post su Facebook, che in poche ore ha generato migliaia di interazioni.

Stamattina il figlio di una mia paziente di 5 anni mi ha dato questo biglietto per ringraziarmi delle cure alla sua mamma e dentro c’erano i suoi risparmi che ha voluto donarmi per la ricerca sul cancro ...mi veniva da piangere !!!!

L'anno scorso, la mamma di Giovanni si era sottoposta a un'operazione per combattere un tumore al seno, con successive sedute di chemioterapia. Ora la donna è guarita e Giovanni ha voluto ringraziare lo specialista, scrivendo un bigliettino di suo pugno.

"Sono 20 anni che faccio il chirurgo. Di storie tristi ne ho viste tante. Ma questo gesto in particolare mi ha commosso", ha raccontato l'oncologo a Repubblica. "Sono pochi spiccioli, ma il bello è vedere in questi bambini il nostro futuro, fatto di gesti semplici".