A sette anni, piccolo malato di cancro guarisce dal coronavirus: un corteo di macchine per festeggiare il rientro a casa

A soli sette anni il piccolo Gavin Brennan ha sconfitto il coronavirus e la polmonite. Una volta tornato a casa a Dedham (Massachusetts) dall’ospedale di Boston dopo aver completato l’ultimo ciclo di chemioterapia, Gavin è stato accolto da una vera e propria “parata” in suo onore.

“C’è gente che sta vivendo un periodo difficile, se ce l’ho fatta io, puoi farlo anche tu”: è il messaggio di Gavin.

Il bambino è rimasto in isolamento per settimane al Children’s Hospital di Boston, dopo essere risultato positivo al coronavirus. La diagnosi aveva gettato nella disperazione la famiglia Brennan, dopo che per mesi il piccolo Gavin aveva già dovuto affrontare la chemioterapia per curare un linfoma diagnosticato a gennaio.

.@DedhamPD & @DedhamFire give 7 yr old Gavin Brennan a birthday celebration & welcome home fit for a king! Gavin was just released from @BostonChildrens Hospital after battling cancer AND #coronavirus. Gavin says if he can do it, anyone can. pic.twitter.com/YpAXS8z6JF — Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) April 30, 2020

I primi sintomi del virus si sono manifestati nella mamma di Gavin, poi anche il bambino ha iniziato ad avere la febbre. Il 22 marzo il padre lo ha portato al pronto soccorso, insistendo affinché gli venisse fatto il test, risultato positivo. I medici lo hanno rimandato a casa, ma quando nei giorni successivi Gavin ha iniziato ad avere problemi di respirazione, i genitori lo hanno riportato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una polmonite. Dopo l’esito positivo anche del secondo tampone, il piccolo è stato ricoverato. A fine di aprile Gavin ha terminato il primo ciclo di chemioterapia. Quando anche il terzo tampone per il Covid-19 è risultato negativo, i medici gli hanno permesso di tornare a casa, giusto in tempo per poter festeggiare il suo settimo compleanno.

La polizia di Dedham, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari, ha organizzato un corteo di auto per dare il bentornato a casa al piccolo Gavin, suonando le sirene e salutandolo.