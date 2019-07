"Oggi mi hanno dato questa banconota da 5 euro, aiutatemi a trovare Elisa"

"23 aprile 2018. Alla mia piccola Elisa per il suo primo dentino caduto, la fatina". E' la dedica scritta su una banconota da 5 euro data come resto della spesa ad un ragazzo di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Un messaggio dal sapore di altri tempi, quando sulle banconote, quelle delle lire, capitava di leggere frasi, dichiarazioni, anche numeri di telefono.

Una dedica dalla fatina dei denti su 5 euro: tutti alla ricerca della piccola Elisa

Alberto Di Micco ha ricevuto questi 5 euro e subito dopo aver letto la dedica ha deciso di postare la foto su Facebook così da iniziare le ricerche della bambina per restituirle il regalo della dolce fatina. Un post che dal 26 giugno, giorno in cui è stato pubblicato, è stato condiviso migliaia di volte.

Tutti sperano che Alberto possa riuscire nel suo intento.

"Oggi mi hanno dato questa banconota come resto - ha scritto il ragazzo su Facebook -. Adoro le banconote che raccontano storie, ma questa volta ho provato disagio... Immagino una nonna che regala questi soldi alla nipotina, o uno dei genitori ovviamente, ma la grafia mi rimanda ad una nonna. E immagino i genitori che per distrazione o bisogno li spendono. Magari non è bisogno ma li usano proprio per comprare un regalino ad Elisa... non lo so, ma vorrei tornassero a lei... se qualcuno conosce Elisa, glieli rendo volentieri".