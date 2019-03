Cercasi consulenti bravi e preparati per lavorare gratis per il governo: ecco il bando

Cercasi consulenti per il ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze in materia di diritto bancario, societario e dei mercati finanziari e curriculum professionali di alto livello anche europeo. Il tutto però senza nessun compenso.

E' scritto nero su bianco nel bando pubblicato lo scorso 27 febbraio e in scadenza il 14 marzo per incarichi di consulenza della durata di due anni per svolgere attività di consulenza al Mef.

La direzione generale “Sistema bancario e finanziario-Affari legali” del dipartimento del Tesoro intende avvalersi per un supporto tecnico a elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza della consulenza a titolo gratuito di professionalità altamente qualificate. La consulenza avrà a oggetto la trattazione di tematiche complesse attinenti al diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari in vista anche dell’adozione e/o integrazione di normative primarie e secondarie ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive/regolamenti comunitari

La richiesta, ricorda il Corriere della Sera, si pone in contrasto con la normativa sull'equo compenso che stabilisce il divieto di corrispondere compensi non commisurati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.