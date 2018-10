Perché l'autodistruzione dell'opera di Banksy non è andata come previsto

L'autodistruzione, soltanto parziale, di un dipinto di Banksy appena aggiudicato in asta non è avvenuta esattamente secondo i piani: a dare la conferma è stato lo stesso artista. “Love is in the Bin” si è autotrinciato immediatamente dopo essere stato venduto all’asta da Sotheby’s per 860.000 sterline la scorsa settimana. Come riporta il The Sun, Banksy ha messo in rete un video in cui suggerisce che l’intera tela avrebbe dovuto finire in brandelli e non solo i due terzi. Nel video si vede una clip del dipinto che si autodistrugge completamente con la didascalia “alle prove, ha funzionato sempre”.

Il video mostra la cornice, completa di tritacarte nascosto, mentre viene assemblata nello studio di Banksy e immagini girate nella sala dove è in corso l’asta, con il tasto che viene premuto per azionare il tritacarte. Alex Branczik, responsabile per l’arte contemporanea di Sotheby’s in Europa, ha anche ribadito che la casa d’aste non era complice della trovata e ha spiegato che il motivo per cui il tritacarte non è stato individuato dal suo personale era che la cornice era stata espressamente indicata come parte integrante dell’opera.

Parlando a The Art Newspaper, Branczik ha spiegato: “Pest Control (l’organismo che autentica i lavori di Banksy) l’ha detto molto chiaro: la cornice è parte integrante dell’opera”. “E lo era in effetti, ma non nel modo che pensavamo” ha aggiunto. “Abbiamo anche fatto esaminare l’opera di un esperto indipendente” ha detto Branczik. Lal domanda su come l’esperto non abbia portuto accorgersi del tritacarte celato nella cornice, ha risposto “prendi in esame quel che vedi, sembrava uina scultura. Se ti dicono che la cornice è parte integrante, non la fai a pezzi”.