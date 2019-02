Via le slot, nel bar torna il biliardino: "Ero stanco di vedere amici e clienti bruciarsi lo stipendio"

Il denaro non è tutto. E più dei facili guadagni contano le persone. Almeno per Marco Rozzi di Corte de' Frati (Cremona), che insieme alla compagna Laura Milini gestisce il bar "Al 56" in piazza Roma. I due hanno deciso di sostituire le tre slot machine presenti nell'esercizio con un biliardino.

"Mi ero stancato di vedere amici e clienti bruciarsi lo stipendio. E chi perdeva alle slot poi diventata scontroso", racconta Rozzi a La Provincia di Crema. "Così abbiamo detto basta: meglio guadagnare qualcosa in meno ma creare un ambiente tranquillo proponendo un divertimento positivo per i ragazzi come il calcio balilla".

La "scelta etica" di Marco e Laura ha trovato l'appoggio anche del sindaco del paese, Rosolino Azzali, che l'ha definita un "gesto importante contro un'autentica piaga sociale", visto che "nel 2017 in paese si sono giocati 346mila euro".