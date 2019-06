Niente casa a Parma per l’attaccante Baraye: “Non si affitta ad extracomunitari”

A Parma non si affitta agli extracomunitari. La denuncia arriva da Yves Baraye, calciatore del Parma molto amato dai tifosi. L’attaccante senegalese ha raccontato la vicenda all’edizione locale di Repubblica.

Reduce da una stagione in prestito al Padova e in attesa di una nuova destinazione calcistica, Baraye cercava casa e ha chiesto aiuto ad un amico, mentre si trovava fuori città per una vacanza, per trovare la soluzione giusta. Ma è stato impossibile concludere il contratto una volta che Baraye aveva individuato la casa giusta: nonostante garanzie economiche, niente intoppi burocratici e documenti in ordine, il titolare dell’immobile ha chiuso la porta quando ha scoperto che l’affittuario sarebbe stato un extracomunitario.

“Scrivete quanto è successo, è davvero triste che nel 2019 si debba ancora assistere a certi episodi”, ha detto Balaye, raggiunto da Repubblica. “Mi sono molto arrabbiato, è un episodio di razzismo bello e buono”, ha detto l’amico del calciatore.

Razzismo a Parma, la replica del sindaco Pizzarotti

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Federico Pizzarotti. “Un grave episodio di razzismo, non tanto perché chi si è visto chiudere la porta in faccia è un calciatore ma perché extracomunitario, come se fosse una colpa. Episodi di questo genere non rispecchiano le idee di Parma, una città che ha sempre fatto dell'uguaglianza tra le persone un suo fondamentale principio”, ha detto il primo cittadino a Sportal.