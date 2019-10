Al volante con due cellulari (con uno chattava, con l'altro chiamava): fermato e multato

Difficile da credere, ma è andata proprio così: è tutto nero su bianco sul verbale, come racconta BariToday. Un uomo è stato sorpreso mentre guidava con ben due cellulari: con uno stava facendo una chiamata e con l’altro chattava. E’ accaduto nel capoluogo pugliese, dove la polizia locale effettua regolari controlli per evitare che gli autisti utilizzino i telefoni alla guida senza adottare le prescrizioni del Codice della strada.

Anche ieri decine di sanzioni per uso del cellulare alla guida, con sanzione di 165 euro e 5 punti tolti dalla patente.

Un automobilista in particolare ha però lasciato senza parole gli agenti:

Procedeva sulla tangenziale SS. 16 in direzione nord, facendo “uso durante la guida di due apparecchi telefonici, impegnando per il loro utilizzo le due mani”, come riporta il verbale.