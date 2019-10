Barista vince alla lotteria con un biglietto che le era stato lasciato come mancia da un cliente

Una barista ha vinto 50mila dollari alla lotteria grazie a un biglietto che le era stato lasciato come mancia per il servizio da un cliente del locale dove lavora. È successo negli Stati Uniti a O'Fallon, nello stato del Missouri. Protagonista di questo colpo di fortuna la giovane Taylor Russey, 33 anni, che si vista lasciare sul balcone da un cliente abituale – che ha poi chiesto di restare anonimo – un biglietto della lotteria nazionale al posto della mancia. Quando il giorno dopo Russey ha verificato sul sistema i numeri estratti e ha scoperto di aver in mano uno dei biglietti vincenti è rimasta molto sorpresa. "Sono rimasta in piedi lì davanti per un secondo, poi ho guardato il cuoco e ho riguardato il biglietto prima di iniziare a ridere e dopo mi sono messa a piangere", ha raccontato Russey al New York Post.

Il cliente che le ha lasciato il biglietto fortunato è un "regular", come si dice. Un habitué del locale, con l'abitudine di lasciare spesso sul bancone biglietti della lotteria come mancia. "È soltanto una cosa carina che fa per noi ogni tanto", ha aggiunto Russey, che ha raccontato poi di non avere al momento particolari piani dopo la vincita. Di sicuro non pensa di licenziarsi né di lanciarsi in qualcosa di stravagante.

"Non sono quel tipo di persona. Non è certo qualcosa con cui io possa mantenermi per tutta la vita. Devo ancora lavorare", ha detto, avviandosi a riprendere servizio per la prima volta dopo aver scoperto di avere vinto i 50mila dollari. E gli altri colleghi? "Onestamente, non ho visto nessuno avere un atteggiamento negativo nei miei confronti. Sono tutti molto amichevoli e mi hanno fatto le congratulazioni", ha ammesso la barista.