Coronavirus, la dedica di Barrow: ''Gol per Bergamo e per mia nonna, che è morta venerdì''

Un gol per le vittime del coronavirus, un gol per la nonna scomparsa di recente: è la dedica di Musa Barrow, attaccante del Bologna, autore di una rete su calcio di rigore nel match vinto dai rossoblu 2-1 contro la Sampdoria.

"Il gol che ho fatto oggi . ha spiegato la punta 21enne ai microfoni di Sky Sport - l'ho dedicato a Bergamo, come avevo promesso: ho rivolto una preghiera a tutte le persone che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus, e anche a mia nonna che è morta questo venerdì".

Il calciatore, che in passato ha giocato nell'Atalanta, ha voluto rivolgere il suo pensiero proprio alla città di Bergamo, duramente colpita dall'epidemia di coronavirus. Il gol della vittoria, che il Bologna non trovava al Ferraris contro la Samp da 22 anni, è arrivato su calcio di rigore: "Ogni volta che c'è un rigore - ha aggiunto Barrow - se sono lì io sono sempre pronto a tirarlo, non ho mai paura. Mihajlovic mi aiuta sempre, mi dà i consigli giusti per essere sempre più cattivo davanti".