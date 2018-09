Mancano le monetine da 1 e 2 centesimi: rischio stangata sui prezzi, ecco dove

Le monete da 1 e 2 centesimi sono le più indesiderate, eppure c'è un Paese, il Belgio, che ne avrebbe un gran bisogno. Una carenza che a Bruxelles potrebbero pagare molto cara, visto che moltissimi negozi sono stati costretti ad esporre dei cartelli di scuse nei confronti dei clienti perché impossibilitati a dare il resto giusto.

Come riporta Emanuele Bonini su EuropaToday, si calcola che nel regno ci siano 860 milioni di pezzi da 1 centesimo già in circolazione, a cui si aggiungono 770 milioni di pezzi da 2 centesimi. Dove siano finiti però non si sa. Anche se le autorità belghe una mezza idea ce l’hanno. C’è qualche pigro che non trova mai il tempo di recarsi in banca a farsi cambiare manciate di ‘ramini’.

Ipotesi più che verosimile, questa. Tanto è vero che il ministero federale delle Finanze ragiona sulla possibilità di varare campagne nazionali di sensibilizzazione per indurre i belgi a portare le monetine in banca. Anchè perché l’alternativa, nell’impossibilità di dare resti, è un arrotondamento dei listini. Che solitamente si fa al rialzo.