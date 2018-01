Uccide la moglie e poi spara dal balcone sulla folla: trovato senza vita dalla polizia

Momenti di paura a Bellona, in provincia di Caserta. Un uomo di 47 anni, Davide Mango, ha ucciso la moglie e poi, con la medesima arma da fuoco, ha iniziato a sparare dal balcone della sua abitazione. Come scrive Giuseppe Perrotta su CasertaNews, è accaduto tutto nei pressi del supermercato Deco' a Bellona, in via Aldo Moro.

L'uomo si è poi barricato in casa, mentre sul posto sono giunti i carabinieri che hanno interdetto l'area e hanno cercato un modo per entrare all'interno e fermare l'uomo. Almeno altre cinque persone sono rimate ferite durante la sparatoria e sono state soccorse dalle ambulanze e portate in ospedale a Caserta. Tra i feriti ci sono anche un carabiniere ed una bambina.

Evacuato il palazzo

Il palazzo da dove sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco è stato fatto completamente evacuare. Sembra che la follia sia stata scatenata da una lite familiare: la donna morta sarebbe la moglie di Davide Mango, 47 anni, originario di Pastorano. Tutti i residenti sono stati evacuati dal palazzo dopo che l'uomo ha minacciato di fare esplodere tutto col gas.

Sparatoria Bellona (Caserta): apre il fuoco e uccide una ragazza

Il panico: "Signora, stanno sparando"

La figlia è riuscita a fuggire

E' riuscita a fuggire la figlia di Davide Mango, il 47enne che si è barricato nella sua abitazione a Bellona. L'uomo, che dal balcone ha esploso diversi colpi di fucile ferendo 5 persone, tra le quali il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio Crescenzo Iannarelli, asserisce di aver ucciso la moglie e avrebbe puntato l'arma anche contro la figlia. La ragazza, 14 anni, è però riuscita a fuggire dall'abitazione in tempo ed è stata portata al sicuro.

Un altro video su quanto accaduto a Bellona

Recuperato il corpo della vittima

Le forze dell'ordine hanno tentato un approccio telefonico con l'uomo che ha tenuto in scacco l'intero paese di Bellona e che ha sparato contro la moglie, ferendo anche altre cinque persone. L'unica concessione che è arrivata dall'uomo è stata quella di recuperare la moglie che era a terra sul pianerottolo. Sul posto sono giunte anche le 'teste di cuoio'. I tentativi di mediazione delle forze dell'ordine, che hanno anche chiamato un parente, sono stati vani, costringendo all'intervento le teste di cuoio.

L'arrivo sul posto dei genitori di Davide Mango

L'irruzione delle teste di cuoio

Intorno alle ore 21, le teste di cuoio hanno fatto irruzione nell'appartamento di via Moro dove, dalle 16 alle 21, è rimasto barricato l'uomo che ha sparato contro la moglie, ferendo anche altre 5 persone. I militari hanno sfondato la porta e dopo pochi minuti hanno allertato i medici del 118.

Davide Mango si è tolto la vita

E' finita nel peggiore dei modi. Davide Mango, il 47enne che ha tenuto in scacco un intero paese dalle 16 di oggi pomeriggio, è morto. I militari, dopo l'irruzione in casa, hanno trovato il cadavere ormai senza vita dell'uomo che, secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato.

