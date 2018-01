Berlusconi show: "Convinto di vincere, punto al 45%. E ho in mente un super candidato"

“Chi prende più voti nella coalizione esprime il leader del governo. E sarà Forza Italia a trainare il centrodestra. Non faccio nomi ma ho in mente un super candidato”. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. Berlusconi ha escluso “nella maniera più assoluta” le voci sul futuro di Maroni dopo la decisione di non ricandidarsi alla guida della regione Lombardia: “Se ha questi motivi personali, queste ragioni familiari che lo hanno spinto a scegliere di non candidarsi nella sua regione è assolutamente impensabile che si possano ipotizzare per lui dei ruoli politici e tantomeno nel governo futuro”.

Il leader di Forza Italia nega anche l’ipotesi di un governo di larghe intese se dal voto non emergerà una maggioranza: “Non c’è mai stata e non ci sarà neanche in futuro” questa ipotesi, ha detto. Tuttavia l’ex premier tiene in considerazione l’ipotesi che vada avanti Gentiloni: “Fino a quando non ci sarà una maggioranza in grado di esprimere un nuovo governo andrà avanti l’esecutivo attuale. Ma il problema non si porrà, perché il centrodestra vincerà alle prossime elezioni”.