Berlusconi ha un piano e cerca la "rivincita"

Silvio Berlusconi ha un piano, secondo il Giornale, quotidiano vicinissimo alle vicende della famiglia Berlusconi e di Forza Italia.

Il Cavaliere non voterà la fiducia al governo e lavora esclusivamente al rilancio di Fi alle prossime amministrative.

Dopo la riabilitazione decisa dal Tribunale di Milano, da Forza Italia assicurano che non ci sarà una opposizione pre-concetta al governo legastellato, ma si voterà «no» alla fiducia e si valuteranno tutti i provvedimenti nel merito, uno per uno.

A differenza di quanto ventilato nei giorni scorsi, un ingresso in Parlamento con eventuali elezioni suppletive, dopo le dimissioni di un parlamentare azzurro, non scalda più di tanto il cuore di Berlusconi.

"Il prestigio e l'autorevolezza di un leader certo non te lo dà una poltrona", commenta con i suoi collaboratori.

E così la questione del ritorno a Palazzo Madama o a Montecitorio ora non è di attualità. Lo stato di salute del centrodestra non viene considerato a rischio. Con la Lega il rapporto resta saldo e l'approssimarsi delle Amministrative ha rafforzato i rapporti. E proprio per il voto nei Comuni Berlusconi ha chiesto una mobilitazione importante così da dare un segnale a chi descrive Forza Italia come una forza politica in via di smobilitazione.